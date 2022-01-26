في العراق.. الهلال الخصيب يفقد ربع ثروته

2022/01/26 | 18:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اكد الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، اليوم الأربعاء، بان الهلال الخصيب فقد ربع ثروته الحيوانية خلال 10 اشهر .

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" ازمة الجفاف في الهلال الخصيب في اشارة منه الى اهم المناطق الزراعية التي تتشتهر بتربية الماشية والاغنام والتي تمتد من الشرق باتجاه الشمال ومنها الى الجنوب مشكلة هلال يضم الجزء الاكبر من ثروة ديالى الحيوانية منذ عقود طويلة دخلت مرحلة حرجة في الاشهر 10 الاشهر".

واضاف مغامس ان "الجفاف قاد الى ارتفاع الاعلاف بنسبة تتراوح من 20-30% بالاضافة الى شحة المراعي وارتفاع تكاليف تربية الماشية والاغنام يرافقها منع الزراعة للموسم الثاني على التوالي شكلت بموجبها عوامل ضاغطة اسهمت في بروز ظاهرة بيع المواشي والاغنام بمعدلات عالية خاصة في الاشهر 3 الماضية".

واشار الى انه "وفق تقديراتنا بان من 20-25% من ثروة ديالى الحيوانية في اشارة الى الماشية والاغنام استنزفت لانه الضغط الاقتصادي ارغم الاف من مربيها الى بيع جزء منها ولو كانت باسعار بخسة لتفادي موجة الجفاف بالاضافة الى انعاش وضعهم مع عدم القدرة على الزراعة وفقدان مصدر مهم للايرادات السنوية".

وتابع،ان" عملية البيع في ساحة الرئيسية جذبت تجار من مختلف المحافظات العراقية بسبب تدني الاسعار مع كثرة المعروض"، مؤكدا بان "الازمة ربما تتفاقم اذا لم تكن هناك اجراءات حكومية داعمة من ناحية توفير الاعلاف باسعار مناسبة ومعالجة ازمة الجفاف".

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