2022/01/26 | 18:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الأمين العام لمجلس الوزراء،

المنسق الوطني للمجلس التنسيقي

(العراقي – السعودي) حميد نعيم الغزي،

الاربعاء، مع وزير الطاقة السعودي، عبد

العزيز بن سلمان، في العاصمة السعودية

الرياض، ملف الطاقة والكهرب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طلب عراقي بإرسال وفد سعودي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ربط الكهرباء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طلب عراقي بإرسال وفد سعودي لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع ربط الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).