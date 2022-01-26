الصدر يصل بغداد والعذاري يؤكد: سنبقى مدافعين عنك ما حيينا

2022/01/26 | 19:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، اليوم الاربعاء، دفاعه عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وكتب العذاري في منشور على الفيسبوك، تابعته وكاله ايرث نيوز، ” سنبقى المدافعين عنك ما حيينا”.واضاف “#كلنا_مدافعون”.وارفق صورة تجمعه مع الصدر في المنشور.

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