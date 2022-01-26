دولة القانون: الحكومة القادمة توافقية بجميع مسمياتها

2022/01/26 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..بين النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، الأربعاء، أن الائتلاف يحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الأولى وسيلتزم به.وقال راضي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه “بعد حسم المحكمة الاتحادية ملف الجلسة الاولى ما زالت التفاهمات مستمرة مع التيار الصدري والأيام المقبلة ستشهد انفراجه بين الطرفين “موضحاً أن “الحكومة المقبلة هي حكومة […]

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