2022/01/26 | 19:04 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/خاص..
بين النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، الأربعاء، أن الائتلاف يحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الأولى وسيلتزم به.
وقال راضي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه “بعد حسم المحكمة الاتحادية ملف الجلسة الاولى ما زالت التفاهمات مستمرة مع التيار الصدري والأيام المقبلة ستشهد انفراجه بين الطرفين “موضحاً أن “الحكومة المقبلة هي حكومة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: الحكومة القادمة توافقية بجميع مسمياتها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بين النائب عن ائتلاف دولة القانون داخل راضي، الأربعاء، أن الائتلاف يحترم قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة البرلمان الأولى وسيلتزم به.
وقال راضي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه “بعد حسم المحكمة الاتحادية ملف الجلسة الاولى ما زالت التفاهمات مستمرة مع التيار الصدري والأيام المقبلة ستشهد انفراجه بين الطرفين “موضحاً أن “الحكومة المقبلة هي حكومة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دولة القانون: الحكومة القادمة توافقية بجميع مسمياتها) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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