مقامات هجرة السنونو - سعد محمد موسى

2022/01/26 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعد_محمد_موسى تتفق مفاهيم سكان الاهوار والقرى والمدن حول اِعتقادهم بقدسية طائر (السنونو)، فهو طائر مبارك ومهاب، حيث يرمز للخير والالفة والسلام والفأل الحسن وجلب الرزق.



وينعت هذا الطائر في العراق لا سيما في الجنوب (العلوية) وبالذات فصيلة السنونو ذو اللون الاسود والنيلي الداكن والذي يرمز الى المكانة الخاصة والتشبه بلون ملابس (ذرية رسول الله).



وكذلك لهذا الطائر قدسية دينية لدى الكنيسة، حيث يذكر عن السنونو ......





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