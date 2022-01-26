طريق -أغبال- - عذري مازغ

2022/01/26 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ طريق "أغبال"، تعني اغبال في الامازيغية عين وتسمى ايضا اغبالو وتؤنث تاغبالت، لكن هنا نتكلم عن منطقة في الاطلس المتوسط تسمى اغبال لكثرة العيون المائية فيهافي السبعينات نادرا ما يذكر موضوع خاص بمنطقتنا في الإذاعة الوطنية، او على الأقل ليس فيها موضوع ذي أهمية قصوى لدى السكان، كنا خارج الحضارة وخارج التاريخ ايضا، وحتى حين تغطي الثلوج منطقتنا يكون الموضوع مبشرا بالخير في الإذاعة الوطنية وكانت الناس ......





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