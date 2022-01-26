2022/01/26 | 19:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ليلى_موسى 26 كانون الثاني 2015 يشكل نقطة فاصلة في تاريخ الإنسانية، ذلك اليوم الذي أعلنت فيه وحدات حماية الشعب والمرأة بمساندة من التحالف الدولي تحرير كوباني من براثن تنظيم داعش الإرهابي، ذلك التحرير الذي شكل نقطة بداية نهاية انهياره وفشل مخططات الاحتلالية التوسعية لداعميه.كوباني كانت عصية على الخنوع والاستسلام، وبالرغم من الإمكانيات البسيطة لكن بفضل فلسفة الحياة المقاومة التي تجسدت في أبلغ صورها بشخصية ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوباني انتصار الإنسانية على الإرهاب - ليلى موسى) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوباني انتصار الإنسانية على الإرهاب - ليلى موسى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).