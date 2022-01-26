2022/01/26 | 19:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iYnrjTCBeqY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اللحظات الأولى لاقتحام القوات الكردية سجن غويران بالحسكة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اللحظات الأولى لاقتحام القوات الكردية سجن غويران بالحسكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).