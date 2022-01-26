السيد الصدر يصل إلى بغداد

2022/01/26 | 19:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد.وذكر بيان لإعلام التيار الصدري تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السيد الصدر وصل إلى العاصمة بغداد".

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