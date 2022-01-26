واشنطن: مؤشرات بأن بوتين قد يستخدم القوة ضد أوكرانيا في فبراير

2022/01/26 | 19:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت نائبة وزير الخارجية الأميركي، ويندي شيرمان، الأربعاء، إن كل المؤشرات تفيد بأن الرئيس الروسي، فلاديميربوتين، ينوي استخدام القوة ضد أوكرانيا بحلول منتصف فبراير.

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