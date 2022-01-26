تعليق جديد من التحالف الدولي حول أحداث الحسكة

2022/01/26 | 19:13 - المصدر: وكالة ناس

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قال اللواء جون برينان "يقف التحالف إلى جانب شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية الذين قاتلوا بشجاعة وتصميم في الحسكة.



إنّ هذه المشكلة هي ليست داخل هذه المدينة فقط ، بل هي مشكلة عالمية تتطلب تضافر جهود العديد من الدول لتطوير حل دائم طويل الأمد".

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