مدرب إيران: مباراة العراق هي الأصعب لأنها ستحسم تأهلنا إلى المونديال

2022/01/26 | 19:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أكد مدرب المنتخب الإيراني بكرة القدم دراغان سكوسيتش، أن مباراة فريقه أمام العراق ستكون الاصعب لأنها ستحسم تأهلهم إلى كأس العالم.وقال سكوسيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “مواجهة العراق هي الاهم لانها ستحسم تأهلنا الى كأس العالم دون التفكير في بقية المباريات”.واوضح ان “كورونا تسببت بمشاكل […]

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