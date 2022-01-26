الديمقراطي الكردستاني: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية قرار نهائي لا رجعة فيه

2022/01/26 | 19:16 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، عرفات كرم، الاربعاء، أن ترشيح هوشيار زيباري، إلى منصب رئاسة الجمهورية، هو قرار نهائي لا رجعة فيه.وقال عرفات كرم، في تدوينة، تابعها “النور نيوز” نسخة منه، إن “هوشيار زيباري هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية، وترشيحه ليس تكتيكا، بل هو قرار نهائي لا انسحاب منه البتة”.

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