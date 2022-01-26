ألمانيا: اقتصادنا سيتهدد بفرض أي عقوبات محتملة ضد روسيا

2022/01/26 | 19:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك، إن أي عقوبات محتملة ضد روسيا ستؤثر على الاقتصاد الألماني.وتابع: “الوضع على حدود شرق أوكرانيا خطير ومتوتر.لذلك لا أريد التكهن بما سيحدث “.وأشار إلى أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك والمستشار أولاف شولتس قالوا إنه “يتم النظر في جميع الإجراءات الممكنة”.وفي […]

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