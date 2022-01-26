الوثائق السرية..ما الغاية منها؟

2022/01/26 | 19:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش … ربما يكون العراق البلد الوحيد والفريد الذي تنتشر فيه بدعة نشر الوثائق السرية والمخاطبات الأمنية التي من المفترض أن تكون في أدراج الكتمان في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضائيات وعلى العلن، ولا أدري من هو صاحب السُنّة السيئة التي ربما تكون من صناعة طابور خامس يريد توجيه الأنظار إلى […]

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