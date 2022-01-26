اتلاف 152 طنا من المخللات الفاسدة في بغداد

2022/01/26 | 19:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، ضبط معمل لصناعة المخللات مخالف للشروط الصحية في بغداد.وذكرت الدائرة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “قامت الملاكات الرقابية في دائرة صحة بغداد الكرخ خلال جولاتها الرقابية وحسب توجيهات مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) بضرورة متابعة فرق الرقابة الصحية للمواد […]

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