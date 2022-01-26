2022/01/26 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشف مصدر مطلع في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن حقيقة تسجيل اصابات بالمتحور الجديد اوميكرون.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) "ورد للمؤسسات الصحية في المحافظة عدد من الحالات المشتبه بها لكنه غير مؤكدة"، مضيفا" بعد ذلك تم اخذ عينات وارسالها لمختبر الصحة المركزي في بغداد".

وعن عدد تلك الحالات بين المصدر انه تم "ارسال 10 عينات الى بغداد يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المتحور الجديد اوميكرون " .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقيقة تسجيل محافظة عراقية جديدة إصابات بأوميكرون) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقيقة تسجيل محافظة عراقية جديدة إصابات بأوميكرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).