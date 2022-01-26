بعد اختفائه ليومين.. مدير شعبة أمن مطار بغداد يعود الى ذويه

2022/01/26 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بعد اختفائه لمدة يومين عودة رئيس شعبة امن المطار الى ذويه وحسب المعلومات الواردة انه كان مخطوف عند جهة لم تعرف حتى الان

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