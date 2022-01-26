الصدر يصل إلى بغداد

2022/01/26 | 19:29 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر وصل إلى العاصمة بغداد.

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