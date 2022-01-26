2022/01/26 | 19:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة الكتلة التركمانية تدعو زيباري لابعاد ملف كركوك عن مباحثات تشكيل الحكومة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكتلة التركمانية تدعو زيباري لابعاد ملف كركوك عن مباحثات تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكتلة التركمانية تدعو زيباري لابعاد ملف كركوك عن مباحثات تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).