بعد اختفاء ليومين.. عودة مسؤول شعبة 'أمن مطار' بغداد

2022/01/26 | 19:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بعودة مسؤول شعبة "أمن مطار" بغداد بعد اختفاء ليومين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "بعد اختفاء لمدة يومين عودة رئيس شعبة امن المطار الى ذويه".

وأضاف المصدر أنه "حسب المعلومات الواردة كان مخطوفا عند جهة لم تعرف حتى الان".

وكان مصدر أمني أفاد، أمس الثلاثاء، بأنباء عن اختفاء مسؤول "شعبة أمن" مطار بغداد الدولي.

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