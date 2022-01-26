عملاق الطائرات الأمريكية تخسر 4.5 مليار دولار في 2021

2022/01/26 | 19:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت شركة “بوينغ” الأمريكية، الأربعاء، تكبدها خسائر بقيمة 4.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي من جراء تعطيل برنامجها لطائرات 787.وبحسب وكالة “رويترز”، غرقت شركة تصنيع الطائرات في خسارة بعد ربعين من الأرباح بسبب التكاليف، وتراجع سهم “بوينغ” بنسبة 2.6% بسبب الرسوم وعدم اليقين بشأن برنامج 787، ما حرمها من […]

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