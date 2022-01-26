الصناعة ترفع إنتاج الأوكسجين تحسباً لارتفاع إصابات أوميكرون

2022/01/26 | 19:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة للحد من انتشار المتحور الجديد أوميكرون.وذكر المركز الإعلامي للوزارة، إن “الشركة العامة للصناعات الكهربائية والالكترونية وضعت خططاً لمواجهة المتحور الجديد لكورونا (اوميكرون) حيث تم اجراء الصيانة الكاملة لخطي انتاج سائل الاوكسجين وبطاقة انتاجية بلغت 5,000 لتر يوميا وصيانة مكائن خط لانتاج غاز الاوكسجين وبطاقة انتاجية […]

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