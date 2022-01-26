مسؤولة أمريكية بارزة: العقوبات الأمريكية الشديدة ستجعل روسيا

2022/01/26 | 19:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرحت كريستينا كفيان، القائمة بالأعمال الأمريكية في أوكرانيا، لمراسل CNN سام كيلي، الأربعاء، بأن العقوبات الأمريكية على روسيا سيكون لها "ثمن باهظ على الاقتصاد الروسي"، وحذرت كفيان من أن روسيا ستصبح "منبوذة عالميًا"، مضيفةً: "لا أعتقد أن هذا بالضرورة إرث قد ترغب في تركه".

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