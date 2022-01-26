الإطار التنسيقي يهدد بمقاطعة الأحزاب الكردية ردا على ترشيح زيباري

2022/01/26 | 19:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..هددت قوى الإطار التنسيقي ، الأربعاء، بمقاطعة القوى الكردية في حالة إصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.وقال عضو الإطار عائد الهلالي لوكالة / المعلومة /، إن “رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يمارس ضغوطا كبيرة على الكتل الشيعية بترشيحه هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، عنادا لترشيح […]

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