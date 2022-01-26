بلغاريا ترفض وجود قوات أمريكية على أراضيها

2022/01/26 | 19:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..لا تريد بلغاريا نشر قوات أمريكية على أراضيها لكنها مستعدة لاستقبال جنود فرنسيين، حسبما أوردت إذاعة BNR البلغارية اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في بروكسل.وذكرت الإذاعة أن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف لم يؤكد هذا النبأ، فيما اعتبر يوردان بوجيلوف، رئيس مركز “منتدى صوفيا الأمني” الفكري غير الحكومي، إن الحديث […]

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