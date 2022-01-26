مسؤولون أمريكيون لـCNN: واشنطن وحلفاؤها يبحثون نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية قبل أي غزو روسي لأوكرانيا

2022/01/26 | 20:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجري الولايات المتحدة وعدد قليل من الحلفاء مناقشات لنشر آلاف إضافية من القوات في دول حلف الناتو بأوروبا الشرقية، قبل أي غزو روسي محتمل لأوكرانيا كإظهار للدعم في مواجهة عدوان موسكو المستمر، حسبما قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين.

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