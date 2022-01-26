محافظة بغداد تعلن مضاعفة حصة المولدات لشهر شباط المقبل

2022/01/26 | 20:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت محافظة بغداد، اليوم الأربعاء، زيادة الحصة الوقودية لأصحاب المولدات بمقدار الضعف لشهر شباط المقبل.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة المهندس قيس الكلابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بمتابعة مباشرة من محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا، وبالتنسيق مع المسؤولين في وزارة النفط، سيتم تجهيز المولدات الحكومية والأهلية …

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