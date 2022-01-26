الدفاع المدني تعلن إخماد حريق اندلع في سوق هرج وسط بغداد

2022/01/26 | 20:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في سوق هرج وسط العاصمة بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل محلين تجاريين متخذين لبيع الملابس المستعملة داخل سوق هرج التجاري في منطقة باب الشرقي وسط بغداد بمشاركة أربعة فرق اطفاء”.

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