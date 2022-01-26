الاطار يعلق على زيارة الصدر لبغداد ويؤكد: سنجتمع معه لحسم “التحالف الواحد”

2022/01/26 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، على زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى العاصمة العراقية بغداد، قبل قليل.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لوكالة “ايرث نيوز”، ان “زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمر طبيعي بعد حسم المحكمة الاتحادية الدعوى ضد جلسة البرلمان الأولى، فهذه الزيارة تأتي […]

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