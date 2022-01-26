شاهد بالفيديو.. زيارة السفير المصري نقابة الصحفيين العراقيين وفتح آفاق التعاون لدعم الصحافة في العراق

2022/01/26 | 20:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: gww0EOOoxFk

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