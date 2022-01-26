تحذير برلماني.. “أنبوب العقبة وربط الكهرباء بالسعودية محاولات لاستنزاف العراق”

2022/01/26 | 20:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..اعتبر عضو مجلس النواب، عارف عبد الجليل ، الاربعاء ، مشاريع ربط كهرباء العراق بالسعودية ومد انبوب نفطي الى الاردن ومصر بأنها محاولات لاستنزاف ثروة البلد ونهب خيراته وبقاءه اسيراً لتلك الدول.وقال عبد الجليل لوكالة / المعلومة /، إن “مشروع ربط كهرباء العراق بالسعودية هو بمجمله قرار سياسي وابعاده سياسية وضمن المشروع الذي […]

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