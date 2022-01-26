مدير شعبة أمن مطار بغداد يعود الى ذويه بعد اختفائه ليومين

2022/01/26 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بعودة مدير شعبة امن مطار بغداد الى ذويه بعد يومين من اختفائه وقال المصدر، ان “رئيس شعبة امن مطار بغداد عاد الى ذويه بعد ان اختفى لمدة يومين”.واضاف ان “حسب المعلومات الواردة تفيد بانه كان مخطوفا من قبل جهة لم تعرف حتى الان”.وكان ذوي رئيس …

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