أسعار النفط تبلغ 90 دولاراً للبرميل لأول مرة منذ عام 2014

2022/01/26 | 20:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد سجلت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول عام 2014.ووفقاً لموقع (أويل برايز)، أن “عقود خام برنت سجلت 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014”.وسجلت سلة اوبك للنفط للبرميل الواحد 87:35 دولارا، فيما بلغ سعر برميل العربي فائق الخفيف 88:49 دولارا.

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