فوائد مذهلة لا تعلمها من تناول البصل الأخضر

2022/01/26 | 20:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يعد البصل الأخضر من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، وخصوصا الوقاية من الأمراض.كشف تقرير نشره موقع “شي ذا بيبول”، أن البصل الأخضر من الخضروات ذات القيمة الغذائية العالية، وله فوائد مذهلة، منها: خفض مستوى السكر في الدم يحتوي البصل الأخضر على نسبة كبيرة من الكبريت الذي […]

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