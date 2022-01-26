الإعلام الأمني تعلن نتائج عملية أمنية في جبال حمرين

2022/01/26 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، نتائج عملية أمنية في جبال حمرين.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "بأمر من قبل قيادة العمليات المشتركه، باشرت قطعات فرقة الرد السريع وزارة الداخلية صباح اليوم بالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة بتنفيذ عملية تطهير قرى ام الحوالي والصفرة وعين ليلة في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات محافظة ديالى".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن تدمير عدد من العبوات الناسفة والاوكار التي كان تستغلها العصابات الإرهابية في تلك المناطق".

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