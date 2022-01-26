شرطة البصرة تروي تفاصيل جريمة قتل ناشط مدني

2022/01/26 | 20:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-البصرة

أصدرت مديرية شرطة البصرة، اليوم الأربعاء، توضيحا بشأن مقتل ناشط مدني في المحافظة.

وقال إعلام المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر "اغتيال ناشط" يدعى حيدر صبري المنصور، وللتوضيح فان الحادث جنائي بحت نُفذ من قبل شقيقه بسبب خلاف عائلي ولاصحة لما تم نشره".

وأضاف أنه "تم تشكيل فريق عمل من اجرام القرنة وبعد جمع المعلومات عن الحادث وتداعياته تم التوصل الى القاتل و القبض عليه صباح هذا اليوم وهو شقيقة " م ص ع "".وبين انه "تم توقيف المتهم وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات وضبط بحوزته المسدس المستخدم بالجريمة وان سبب القتل خلاف عائلي".

وأضاف البيان: "كما نود ان ننوه إلى المواطنين و وسائل الاعلام المختلفة و مواقع التواصل الاجتماعي الى اخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية و عدم الترويج الى الشائعات المغرضة".

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