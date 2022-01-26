شرطة البصرة تكشف تفاصيل 'مقتل ناشط' في المحافظة

2022/01/26 | 20:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة شرطة البصرة، الاربعاء، أن حادث قتل ناشط في المحافظة اليوم هو جنائي وليس اغتيالاً.

وقالت الشرطة في بيان، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر اغتيال ناشط يدعى حيدر صبري المنصور وللتوضيح فان الحادث جنائي بحت نُفذ من قبل شقيقه بسبب خلاف عائلي ولا صحة لما تم نشره".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل من اجرام القرنة وبعد جمع المعلومات عن الحادث وتداعياته تم التوصل الى القاتل والقبض عليه صباح هذا اليوم وهو شقيقة "م ص ع " وتم توقيفه وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات وضبط بحوزته المسدس المستخدم بالجريمة وان سبب القتل خلاف عائلي".

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