المنتخب الوطني يختتم تدريباته قبل مواجهة إيران

2022/01/26 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اختتمَ المنتخبُ الوطنيّ، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في ملعبِ ازادي استعداداً لمواجهةِ المنتخب الإيراني غداً الخميس في الملعبِ نفسه في الساعةِ السادسة بتوقيت طهران، الخامسة والنصف بتوقيت بـغــــداد.وشاركَ في التدريباتِ (21) لاعباً هم: بشار رسن ، أيمن حسين ، سعد عبد الأمير ، حسن رائد، مصطفى ناظم، حسن عبد الكريم، محمد علي […]

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