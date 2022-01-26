توب 5: حبس نائب أردني سابق

2022/01/26 | 20:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من استدعاء النيابة الإماراتية "مروجي" مقاطع لاعتراض صواريخ الحوثيين، وحبس نائب أردني بتهم منها "تهديد حياة الملك"، وتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الأردن ولبنان عبر سوريا، وأمريكا وحلفاؤها يبحثون نشر قوات إضافية في أوروبا الشرقية، وصولا إلى تخطي عقود خام برنت 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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