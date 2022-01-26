كردستان.. مرافعة قضائية تنتهي بإثبات وجود تهريب في معبر باشماخ مع إيران

2022/01/26 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد النائب المستقل علي حمه صالح، الأربعاء، أن القضاء في إقليم كردستان، حكم لصالحه بشأن وجود عمليات تهريب في معبر "باشماخ" الحدودي مع إيران.

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وقال صالح في توضيح تلقى "ناس" نسخة منه (26 كانون الثاني 2022):"رفعت ادارة باشماخ الحدودي دعوى قانونية ضدنا بزعم نشر معلومات كاذبة عن قضية التهريب في المعبر الحدودي، وقد طلب القاضي في 14/12/2020 من البرلمان رفع الحصانة عنا وابدينا الاستعداد لرفع الحصانة عبر رئاسة البرلمان".

وأضاف، أنه "بعد حضورنا الجلسات وتقديمنا للأدلة الثبوتية منها مقطع مصور لعبور 38 شاحنة، وبعد التحقيق في النظام الجمركي، تبين أن 36 منها لم تدفع الجمرك ودخلوا عبر التهريب".

وتابع، أنه "بعد عام من الجلسات صادق القاضي على الدليل وحكم بالقول..



أظهرت الأدلة اللازمة على وجود تهريب واضح، وهو ما يكشف حقيقة تصريحات علي حمة صالح حول التهريب".

وأكد أنه "بعد هذا القرار يجب أن يتحمل الادعاء العام مسؤولية ملاحقة المهربين من أجل تقديمهم للعدالة".

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