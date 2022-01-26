انباء عن لقاء مرتقب بين الصدر و العامري هذه الليلة

2022/01/26 | 20:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت انباء، اليوم الاربعاء، عن لقاء مرتقب بين الصدر و العامري هذه الليلة.وذكرت الانباء لوكالة ايرث نيوز، ان “هذه الليلة سيكون هناك لقاء بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمناقشة الوضع السياسي”.ووصل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الاربعاء، الى العاصمة بغداد، […]

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