2022/01/26 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ذي قار … شددت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الخميس، على اصحاب المشاريع الصناعية والاستثمارية الالتزام بالاشتراطات البيئية والسعي الجاد باستخدام الطاقات البديلة.وقال مدير بيئة ذي قار كريم محمد في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “مديرية مدير بيئة المحافظة شكلت لجان جوالة لمراقبة عمل المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية ومدى التزامها بقوانين النظم البيئة والصحية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيئة ذي قار تشدد على استخدام الطاقة البديلة من قبل أصحاب المشاريع الصناعية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيئة ذي قار تشدد على استخدام الطاقة البديلة من قبل أصحاب المشاريع الصناعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).