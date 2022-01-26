مقتل مايسمى “امير حاوي العظيم” بداعش الإرهابي بقصف في حمرين

2022/01/26 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد مصدر مطلع، الاربعاء، ان ما يسمى بامير حاوي العظيم في تنظيم داعش الإرهابي قد قتل مع احد مرافقيه بقصف في حمرين.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “المعلومات الاستخبارية اشارت الى ان امير داعش الارهابي في حاوي العظيم قد قتل مع احد مرافقيه بقصف مضافتهم اثناء اختبائهما فيها بتلال حمرين (75كم […]

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