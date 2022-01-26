هل اتخذ الإطار التنسيقي

2022/01/26 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي محمود الحياني، اليوم الأربعاء، حقيقة اتخاذ الاطار خيار المعارضة او المقاطعة بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة.

وقال الحياني، لـ(بغداد اليوم) ان "قوى الاطار التنسيقي، لم تتخذ الذهاب الى المعارضة او المقاطعة بشكل رسمي حتى اللحظة، لكن هذا القرار ربما يتخذ خلال الساعات المقبلة، اذا لم يتم التوصل الى حلول مع التيار الصدري بخصوص الحكومة العراقية الجديدة".

وبين ان "قوى الاطار مازالت مصرة على التوجه نحو تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بشكل موحد مع الكتلة الصدرية، وليس ذهاب اطراف معينة من الاطار مع التيار، والحوار والتواصل مستمر مع الكتلة الصدرية، بهدف الوصول الى حلول ترضي الطرفين، تحل الازمة وتفرج الانسداد السياسي".

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