الكشف عن خطأ استراتيجي في عملية

2022/01/26 | 21:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أكدت مصادر حكومية وأمنية في ديالى، اليوم الأربعاء، أن عملية حاوي العظيم الامنية وقعت في خطأ استراتيجي.

‏وقالت المصادر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "عملية حاوي العظيم الامنية والمستمرة منذ 3 ايام متتالية تعد من العمليات الكبيرة التي تدور في جغرافية معقدة تمتد من 20-30كم في آن واحد بمشاركة قطعات من الجيش والحشد الشعبي والرد السريع والقوات الخاصة بالاضافة الى التشكيلات الساندة".

‏وأضافت أن "العملية وقعت في خطأ استراتيجي وهو اعلان مبكر عنها قبل انطلاقها بـ24 ساعة من خلال تسريبات في منصات التواصل الاجتماعي بالاضافة الى أن داعش يعمد وراء كل عملية ينفذها الى اخلاء عاجل لمضافاته السرية والانتقال الى مناطق اخرى بديلة لتفادي الاصطدام مع القوات الامنية وهذا ما يفسر عدم وجود عناصره في المضافات التي تم ضبطها خلال الايام الاخيرة".

‏وأشارت الى أن "داعش يعتمد اسلوب الكر والفر اي حرب العصابات في تنفيذ هجماته وهو يهرب فورا الى مناطق اخرى لتفادي اي خسائر بشرية في صفوفه"، مؤكدا أن "العملية المستمرة منذ 3 ايام لم تؤدي الى قتل او اعتقال اي ارهابي في حاوي العظيم لكنها في نفس الوقت كشفت عن مخابئ ومسارات سرية".

‏وتابعت: "اهم عوامل القضاء على خلايا داعش في الحاوي هو وجود اسناد دائم للطيران او المسيرات لضرب الاهداف بعد اي هجمات تحصل خلال دقائق"، موضحة أن "هذا الامر سيقود الى الفتك بخلايا التنظيم كما يحصل الان في الطارمية من خلال الرصد الاستخباري وتوجيه الضربات".

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