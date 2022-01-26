بغداد تضاعف حصة المولدات للشهر المقبل

2022/01/26 | 21:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتيجة قلة تجهيز الطاقة الكهربائية خلال الايام الماضية.

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