المثنى تطالب وزارة البلديات بايقاف بيع قطع اراض خصصت لتوزيعها على المواطنين

2022/01/26 | 21:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب محافظ المثنى، احمد منفي جودة، اليوم الاربعاء، وزارة البلديات بايقاف بيع قطع اراض خصصت لتوزيعها على المواطنين.وذكر المحافظ في بيان، تلقته “ايرث نيوز”، انه “من منطلق المسؤولية الشرعية والقانونية، وبهدف إنصاف عوائل الشهداء والجرحى والمحالين على التقاعد وشريحة الموظفين، ولتأخر إجراءات التوزيع رغم توجيهاتنا المستمرة مراراً وتكراراً مما اضطرني للوقوف عن […]

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