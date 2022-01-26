بغداد والرياض يبحثان وضع اللمسات النهائية للمباشرة بالاستثمارات السعودية

2022/01/26 | 21:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الأربعاء، مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، مخرجات مذكرات التفاهم الموقعة ونتائج المباحثات والزيارات الثنائية المتبادلة، من أجل وضع اللمسات النهائية للمباشرة بالاستثمارات السعودية.وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء، …

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