محافظ ذي قار يبحث مع الاستئناف “دعاوى التظاهرات” وتسريع عمل لجان الجرحى

2022/01/26 | 21:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث محافظ ذي قار ، محمد هادي الغزي، اليوم الاربعاء، مع رئاسة محكمة استئناف المحافظة، ملف الدعاوى القضائية الخاصة باحداث التظاهرات وتسريع عمل لجان الجرحى.وقال المحافظ في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز : إن “الزيارة بحثت ملف الدعاوى القضائية التي طالت عدد من المتظاهرين وضرورة حسمها بشكل قانوني بما يدعم السلم الاهلي […]

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